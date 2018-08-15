В Германии законодательно появился третий пол при рождении ребенка. Интерсексуалов в стране уже 80 тысяч
В Германии правительство приняло решение о закреплении в книгах регистрации актов гражданского состояния (РАГС) третьего пола. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров ФРГ.
Согласно поправкам, к закрепленным в законодательстве двум полам добавится "другой" пол. Это сделано ради так называемых интерсексуалов - людей, которые с рождения имеют признаки обоих полов.
Отмечается, что законопроект разрабатывался в соответствии с решением Конституционного суда Германии от 10 октября 2017 года.
По оценке совета по этике ФРГ, в стране насчитывается около 80 тысяч интерсексуалов. При этом, операция, которая позволяет однозначно определить пол хирургическим путем, часто приводит к осложнениям.
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