В Германии правительство приняло решение о закреплении в книгах регистрации актов гражданского состояния (РАГС) третьего пола. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров ФРГ.

Согласно поправкам, к закрепленным в законодательстве двум полам добавится "другой" пол. Это сделано ради так называемых интерсексуалов - людей, которые с рождения имеют признаки обоих полов.

Отмечается, что законопроект разрабатывался в соответствии с решением Конституционного суда Германии от 10 октября 2017 года.

По оценке совета по этике ФРГ, в стране насчитывается около 80 тысяч интерсексуалов. При этом, операция, которая позволяет однозначно определить пол хирургическим путем, часто приводит к осложнениям.

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