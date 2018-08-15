Сегодня, 15 августа, в обменниках Киева резко подорожал доллар. Валюту США по состоянию на 16:00 продавали уже по 27,75-27,77 гривень за доллар, покупали за 27,45, сообщает корреспондент "Страны".

Причем утром бакс продавали по 27,35. То есть за рабочий день подъем составил не менее 40 копеек.

А вот средний курс покупки евро даже немного понизился на 3-5 копеек. Евровалюту покупают по 31-31,15 гривень за евро, а продают за 31,4- 31,6 гриень за евро.

Обменник в магазине на Богдана Хмельницкого Фото: Cтрана.ua

Курсы обмена "Приватбанка". Скриншот: Cтрана.ua

Ранее "Страна" сообщала, что курс НБУ на 15 августа. Доллар подорожал на 11 копеек.

Также мы писали о том, что банкиры назвали курс доллара, при котором перестанет падать гривня.