Вратарь "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин, который недавно провел первые официальные матчи за клуб, попадет в заявку на матч за Суперкубок Европы против мадридского "Атлетико". Об этом сообщает издание As.

На предматчевом вечернем занятии Лунин и Кейлор Навас участвовали в двухсторонней тренировке "сливочных", в то время как Тибо Куртуа, Кико Касилья и Лука Зидан занимались отдельно.

По информации источника, Хулен Лопетеги поставит в основу Кейлора Наваса, а Лунин начнет матч на скамейке запасных.

Напомним, поединок за Суперкубок УЕФА, в котором сойдутся победитель Лиги чемпионов "Реал" и лучшая команда Лиги Европы "Атлетико" состоится сегодня, 15 августа. "Страна" будет следить за матчем онлайн.

Ранее Андрей Лунин попал на обложку крупнейшего испанского таблоида.

Как сообщала "Страна", "Атлетико" в третий раз стал победителем Лиги Европы, а "Марсель" в третий раз проиграл финал.