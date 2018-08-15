На Харьковщине разыскивают водителя ВАЗа, который совершил наезд на людей, стоявших на остановке общественного транспорта. В результате ДТП были травмированы две женщины. А сам водитель легковушки сбежал с места аварии, бросив там свой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба региональной Нацполиции.

Инцидент произошел 14 августа в 22:23 у дома на улице Сумской путь в селе Пересечное Дергачевского района. Водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта.

В результате аварии 47-летняя жительница села Пересечное в тяжелом состоянии, с открытой черепно-мозговой травмой и переломом бедра доставлена ​​в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Также в больницу была доставлена ​​ее 47-летняя односельчанка, которая получила травму нижних конечностей.

Водитель после совершения ДТП бросил авто на месте происшествия и скрылся. Полицейские установили личность 34-летнего мужчины. В настоящее время принимаются меры по его задержанию.

Фото: hk.npu.gov.ua

По данным полиции, за сутки 14 августа в Харьковской области произошло 54 ДТП, в которых пострадали 9 человек.

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