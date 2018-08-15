В Харькове от ботулизма умер мужчина, его жена находится в реанимации после употребления ими рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА, пишет "Депо.Харьков" .

"Мужчина умер в больнице сегодня, 15 августа, несмотря на введение сыворотки. Его жена, которой также введена сыворотка против ботулизма, остается в тяжелом состоянии в реанимационном отделении КЗЗ "Областная клиническая инфекционная больница", – говорится в сообщении.

До этого в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области сообщили, что в областную больницу с подозрением на ботулизм госпитализировали членов одной семьи. "При опросе выяснилось, что заболевание связано с употреблением рыбы лещ. Для установления происхождения этой рыбы начато расследование", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала 2018 года в Украине зарегистрировано более 60 случаев заболевания ботулизмом, четверо пострадавших умерли.

Ботулизм - тяжелое пищевое отравление, вызванное употреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Возбудитель болезни размножается в анаэробном состоянии (без доступа кислорода) и при неправильных условиях хранения или транспортировки продуктов питания. Лучший способ защитить свое здоровье - воздерживаться от еды, качество которой потребителю не известно. К факторам риска относится потребление вяленой, соленой и консервированной рыбы, консервов или изделий из мяса, если они не проходили термическую обработку перед употреблением.

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