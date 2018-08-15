В Донецкой области начали сооружения ретрансляционной телебашни. Она должна покрывать украиноязычными телерадиоканалами территорию области, в том числе ее сепаратистскую часть. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць. Строительство начато на территории, подчиненной Селидовскому городскому совету.

"Уже расчистили площадку под строительство, сейчас закладывают фундамент под опоры и вскоре приступят к сборке металлических конструктивов. По словам гендиректора Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения Петра Семерея, по плану работы должны быть завершены до конца ноября", – написал Куць.

Накануне сообщалось, что Национальный совет Украины по вопросам телерадиовещания выдал новые разрешения на временное вещание по упрощенной процедуре на временно неподконтрольных территориях в Донецкой области и в Крыму.

Разрешения на временное вещание получили: Черноморская телерадиокомпания (Чаплинка, Херсонская область), UA:Крым (Чаплинка, Херсонская область), 5 канал (Чаплинка, Херсонская и Донецкая области), Телеканал "Прямой" (Донецкая область), Свободное радио (Донецкая область), Страна ЧМ (Донецкая область).

В январе 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно временных разрешений на вещание в зоне проведения антитеррористической операции и пограничных районах Украины".

Фото: facebook.com/oleksandrkuts1

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