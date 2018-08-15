Сегодня, 15 августа, 22-летняя жительница Днепра Анастасия Гришина скончалась в одесской реанимации. Девушка пострадала от взрыва газа в Одессе 6 августа, когда находилась вместе со своей тетей на отдыхе. В их квартире случилась утечка газа. Девушка зашла на кухню и включила свет, что повлекло за собой взрыв. Об этом сообщает Відкритий.

О смерти девушки сообщила активистка из Днепра Инна Филь, которая помогала семье собирать деньги на операции.

"Насте сделали 2 операции по удалению обгоревшей кожи. После второй ей стало плохо, она перестала узнавать окружающих. Врачи назначили еще одну операцию на 16 августа. Ей сделали наркоз для облегчения боли, но организм не справился. Пошло заражение крови от обгоревшей кожи. Мама девушки считает, что одна из причин заражения то, что в ожоговом отделении Одессы отсутствуют специальные кровати для таких больных. Врачи предложили родителям самостоятельно искать такую кровать. Настя лежала на кровати, на которой ее нельзя было ни повернуть, чтобы обработать раны, ни сделать других важных манипуляций. Для ожоговых нужны специальные кровати, вот и началось заражение", - рассказала Филь.

По словам врача реанимации, Анастасия умерла от ожогов, а ее травмы были не совместимы с жизнью.

Анастасия Гришина Фото: 048.ua

Больше врач не дала комментариев и бросила трубку. Подруга девушки сообщила, что та умерла от заражения крови.

Напомним, трагедия произошла неделю назад. Как сообщает Информатор, Анастасия поступила в ожоговый центр в Одессе 6 августа. Она получила ожоги более 80% тела, девушка находилась в реанимации. Врачи боролись за ее жизнь, однако лечение требовало финансовых вложений. Тетя Насти также пострадала, но уже пришла в сознание.

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