Украинская компания Pulsar Expo создала автобус-внедорожник Torsus Praetorian, который позиционирует, как первый в мире. Об этом пишет Экономическая прада.

В настоящее время данный проект находится на стадии перехода в мелкосерийное производство. Однако создатели надеются на возможность серийного производства в будущем.

Автобусом уже заинтересовались в Австралии, США, Канаде, Новой Зеландии, Грузии и Бангладеше.

Фото: epravda.com.ua

Основатели компании отмечают, что среди ключевых клиентов - структуры правительства США и структурные подразделения Организации Объединенных Наций.

По итогам 2016-2017 годов, компания Pulsar Exp заключила контракты на общую сумму свыше 20 миллионов долларов.

Стоимость одного автобуса составляет порядка 100 тысяч долларов.

В настоящее время Pulsar Expo находится на финальной стадии сертификации автобуса в ЕС по стандарту Евро-6. Впереди - лишь получение сертификата на шасси.

После его получения компания сможет ставить автобус на учет в любой стране Евросоюза и любой стране мира, которая признает сертификат ЕС.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине рухнуло производство автомобилей.

Также мы сообщали, что украинец установил мировой рекорд скорости на электробайке из Киева.