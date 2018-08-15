Один из крупнейших мобильных операторов Украины Lifecell с 22 августа планирует изменить правила тарификации в тарифных планах "Лайфхак", "Лайфхак плюс", "Хайп", "Звонки всем" и "Звонки всем 2017". Клиенты этих пакетов будут оплачивать услуги связи 13 месяцев в году, вместо прежних 12. Об этом сообщает ubr.ua.

На украинском телеком рынке это не новая практика. Ключевые конкуренты компании Vodafone и Киевстар уже давно начали применять аналогичную тактику. И в ряде тарифных планов стали брать не ежемесячную, а плату за 4 недели. Небольшое, казалось бы, изменение, на деле приводит к тому, что абоненты вынуждены оплачивать "лишний" месяц услуг - за год дополнительные 2-3 суток в месяц перерастают в полноценные 31-32 дня.

Кроме того, абоненты жалуются, что 4-недельная тарификация приводит к дополнительным затратам. В этом случае срок оплаты пакета каждый раз смещается относительно даты начала месяца. Отслеживать необходимость внести средства в таких условиях становится труднее, а настроить регулярный платеж в клиент-банке не выйдет.

Между тем, телеком-услуги вне предоплаченных пакетов обходятся абоненту в несколько раз дороже, что приводит к незапланированным тратам.

Lifecell мнение абонентов не разделяет. И предлагает несогласным с новыми условиями сменить тариф на любой другой. Если до 22 августа никаких действий они не предпримут, оператор будет считать, что абонент принял новые правила. При этом, отмечают в компании, все прочие условия упомянутых пакетов компания сохраняет без изменений.

Как сообщала "Страна", оператор lifecell угрожает блокировать звонки на номера 0-800.

Напомним также, что в мае прошлого года Триолан и Lifecell заблокировали доступ ко всем санкционным российским сайтам.