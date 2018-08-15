Министерство образования и науки Украины вынесло на общественное обсуждение проект новой редакции для правил правописания украинского языка. Он опубликован пресс-службой ведомства.

В документе предлагают внести изменения в орфографию языка с учетом новых языковых явлений в разных сферах жизни.

"Проект новой редакции украинского правописания, разработанный на фундаменте традиции украинского правописания с учетом новых языковых явлений, которые получают распространение в различных сферах общественной, научной и культурной жизни", - говорится в сообщении.

Новая редакция должна кодифицировать основные, наиболее распространенные или спорные орфографические положения.

В документе предлагается закрепить новую орфографическую норму о том, что перед аббревиатурой, в названии первой буквы которой стоит гласная - пишется предлог "в": В МВФ, в НБУ, а не "у НБУ". Ранее эта норма также отсутствовала для аббревиатур.

В новой редакции также предлагают закрепить единые правила написания через дефис восточных (арабских, тюркских и т.д.) имен и фамилий при транслитерации, если они указывают на социальное положение, родственные отношения и т.д., а также со служебными словами: Керим-ага, Измаил-бей, Турсун-заде, Осман-паша, Мирза-хан (но Чингисхан). Ранее такая норма была только для тюркских имен с компонентами паша: Гедике-паша.

Замечания и предложения к проекту новой редакции правил правописания украинского языка можно присылать до 15 сентября 2018 на электронный адрес секретаря Украинской национальной комиссии по вопросам правописания larisa_shevchenko@ukr.net.

Пользователи социальных сетей уже начали публичную дискуссию о предлагаемых новациях.

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Фото: facebook.com/Volodymyr Petsiukh

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