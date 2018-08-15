Стало известно, какие праздничные мероприятия подготовили для киевлян в честь Дня Независимости Украины и ко Дню государственного флага. Об этом сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Отмечать 27-ю годовщину независимости в столице будут до сентября. За этот период в Киеве проведут военный парад, чемпионат страны по воркауту, фотовыставки, праздничные концерты, показы мод и еще много всего интересного.

Итак, 10 августа–24 сентября пройдет выставка "100 лет борьбы за независимость" на Майдане Незалежности. С 17 августа по 16 сентября можно посмотреть городскую выставку цветочных композиций на тему "Волшебный украинский миф" (территория Печерского ландшафтного парка).

С 22 по 26 августа состоится выставка современных образцов вооружения, военной техники и других материально-технических средств на Михайловской площади.

23 августа пройдет церемония торжественного поднятия Государственного Флага Украины возле здания Киевского городского совета и в районах Киева. Также в этот день состоится торжественное вручение паспортов гражданина Украины юношам и девушкам столицы, которые достигли значительных успехов в учебе, спорте, искусстве (ул. Крещатик, 36). Будет также устанавливаться национальный рекорд "самый Длинный Государственный Флаг Украины" (от Харьковской площади до пересечения проспекта Бажана и ул. Ларисы Руденко).

Автомобильный праздник "Motor-Show 27 UA" (возле обелиска города-героя Киева, проспект Победы) начнется с 23 и завершится 25 августа.

Но основные праздники, конечно, состоятся в День независимости. Так, 24 августа пройдут такие мероприятия:

молитва в соборе Святой Софии Национального заповедника "София Киевская" и других храмах Киева

церемония возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко, Михаилу Грушевскому. Чествование памяти Героев Небесной Сотни на Аллее Героев Небесной Сотни.

возложение цветов в районах Киева до памятников, памятных знаков, мест захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины в ХХ веке, погибших участников Революции Достоинства, участников антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

парад войск "Марш новой армии" по случаю 27-й годовщины независимости Украины и 100-летия возрождения украинской государственности (ул. Крещатик, Майдан Незалежности)

всеукраинский фестиваль-конкурс "Ты в сердце моем, Украина!" (культурно-художественный объект "Певческое поле! в Печерском ландшафтном парке)

праздничное мероприятие по случаю 27-й годовщины независимости Украины возле здания Киевского городского совета (ул. Крещатик, 36).

фестиваль этнических общин "Мать Украина – ты одна у нас!" возле здания Киевского городского совета (ул. Крещатик, 36).

концерт классической музыки «Классик Пикник» в парке им. Т. Шевченко.

VIII уличный фестиваль "Самая большая карта мечты" (ул. Крещатик, напротив ул. Прорезной).

торжественные мероприятия ко Дню независимости Украины от редакции программы "Завтрак с 1+1" на Михайловской площади.

забег в вышиванках ко Дню независимости Украины (Русановская набережная – Днепровская набережная).

благотворительный забег "Они бегут ради детей" (ул. Сагайдачного, 2 – Владимирский спуск – разворот возле Европейской площади – Владимирский спуск – ул. Сагайдачного, 2).

праздничное мероприятие по случаю 27-й годовщины независимости Украины с проведением фестиваля уличной еды (вул. Ивана Мазепы).

всеукраинский фестиваль по случаю Дня независимости Украины и Всеукраинского центра физического здоровья населения "Спорт для всех" (возле арки Дружбы народов, Центральный парк культуры и отдыха).

показ коллекции SEREBROVA сезона Spring/Summer 2019 (дублирующая дорога на вул. Бассейной, 11-17, 16:00-22:00).

Концерт группы "Океан Эльзы", посвященный Дню независимости Украины, на НСК "Олимпийский".

праздничные мероприятия в парках культуры и отдыха «Победа», «Партизанской славы», «Гидропарк», Центральный парк культуры и отдыха.

праздничные концертные программы в районных учреждениях культуры с участием коллективов художественной самодеятельности.

регата по парусному спорту, посвященная Дню независимости Украины (6-й причал Киевского речного вокзала).

праздник искусств на Андреевском спуске, который продлится до 26 августа

тематическая ярмарка "Великая подольская ярмарка "Киевские Контракты" на Контрактовой площади, которая пройдет также до 26 августа.

На 25 августа запланирован отчетный концерт муниципальных творческих коллективов "Художественные жемчужины Киева" (летняя эстрада "Городской сад" в Центральном парке культуры и отдыха г. Киева), фестиваль ко Дню независимости Украины "Крымский дом объединяет сердца" (Почтовая площадь), а также чемпионат Украины по стрит воркауту (возле арки Дружбы народов, Центральный парк культуры и отдыха г. Киева).

26 августа запланировано проведение международного фестиваля искусств "Диалоги культур"(летняя эстрада "Городской сад" в Центральном парке культуры и отдыха г. Киева), а также конно-спортивное соревнование ко Дню независимости Украины на Киевском ипподроме (вул. Академика Глушкова, 10).

Фотовыставка "Украина моя" пройдет 27 и 28 августа в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость".

В августе также ожидается выставка архивных документов "К 27-й годовщине независимости Украины" в читальном зале Государственного архива Киева, демонстрация фильмов "Сильнее, чем оружие", "Воины духа" и "Михаил Грушевский" в кинотеатрах "Старт", "Факел", "Лира" (22-23 августа).

В районах Киева состоятся спортивные праздники, спартакиады, турниры и соревнования по разным видам спорта.

А в сентябре в учебных заведениях Киева ожидается проведение тематических просветительских мероприятий, воспитательных часов, книжных выставок, конференций, встреч за круглым столом, научных чтений из истории становления независимости Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что 22 августа МВД привлечет все силы для усиления охраны на День независимости.

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