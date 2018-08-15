Украинцев нет среди погибших в результате обвала моста в итальянском городе Генуя. Об этом сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

"Префектура города Генуя сообщила, что среди погибших в результате обвала моста граждан Украины нет", - говорится в сообщении департамента в Тwitter.

В тоже время, в МИД не уточнили есть ли украинцы среди пострадавших.

В свою очередь Префектура Генуи сообщила о двух пострадавших при обрушении моста украинцах. Генеральное консульство Украины в Милане располагает информацией о том, что пострадавшие украинцы сейчас находятся в больнице "Сан Мартин". Об этом украинское консульство в Милане сообщил в Facebook.

"Двое пострадавших граждан Украины находятся в больнице "Сан Мартин", с которой Генеральное консульство поддерживает постоянную связь. В другие больницы "Галлиера" и "Вилла Скасси" пострадавшие украинцы на госпитализацию ни поступали", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что под обломками моста в Генуе погибли уже 39 человек.

Также мы сообщали, что прокуратура намерена искать виновников обрушения моста в Генуе среди его строителей.