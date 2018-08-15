В Сети появился трейлер игрового полнометражного фильма "Город, в котором не ходят деньги". Лента основана на одноименной повести трагически погибшего музыканта Кузьмы Скрябина. Ролик был опубликован на YouTube-канале Gankafilm.

Фильм рассказывает историю главной героини Алисы, которая находит билет со своими именем на поезд в неизвестном направлении. В итоге девушка попадает в загадочный город, где все рассчитываются друг с другом услугами.

Режиссером картины выступила Ганка Третяк. В ролях снялись Карина Мельниченко, Андрей Цишкевич, Сергей Швыдкий, Инна Мирошниченко.

Режиссер отметила, что максимально сохранила диалоги персонажей, написанные автором. Кроме того, в трейлере звучит голос Кузьмы, записанный еще в 2013 году.

Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео, как грузинский ансамбль исполнил песни Кузьмы Скрябина к дню рождения украинца.

Также мы сообщали, что родители Кузьмы Скрябина отказались от идеи создания "Места счастливых людей" во Львове.