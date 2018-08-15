В освобожденном от боевиков районе сирийской столицы Дамаска - Джобаре художники открыли музей изобразительного искусства. Он был создан одном из бывших туннелей, которые использовали террористы.

Об этом сообщает информационное агентство SANA.

К инициативе сирийского военнослужащего, скульптура Муханнада Маалля, присоединились 18 художников. Военный предложил с помощью искусства выразить стремление сирийцев к миру и жизни - и их презрение к терроризму и разрушению.

Его воображение художника глубоко поразили жертвенность солдат и символизм. Ведь этот район был освобождён от террористов ИГИЛ в канун православной Пасхи.

Создатели музея назвали себя командой "Арам" от слова "арамеи", символизируя глубину цивилизационного наследия Сирии. Музей стал новым общественным пространством и открыт для всех желающих.

Фото: sana.sy

Как сообщала "Страна", в Сирии Асад договорился о прекращении огня на юге и выходе к границе с Иорданией.

Напомним, что в ООН заявили, что в Сирии больше нет осажденных районов.