Украинский защитник Виталий Приндета подписал контракт с хабаровским СКА.

"Мой агент предложил, и я с удовольствием согласился. Я следил за российской премьер-лигой, поэтому знал о команде "СКА-Хабаровск". Считаю, что здесь команда премьер-лиги, и она должна играть в премьер-лиге. И я надеюсь, что помогу ребятам решить задачу", - заявил 25-летний украинский футболист, которому присвоили 18 номер.

Также он рассказал о самом Хабаровске: "Красивый город! Мне очень понравился. Приятные люди здесь, да и в команде коллектив хороший собрался. Надеюсь, что выйдем в премьер-лигу в этом сезоне".

С 2008 по 2016 год Приндета играл за "Волынь", затем перебрался в Грецию, где выступал за "Платаниас" и "Ламию".

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