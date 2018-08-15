Озвучена стоимость iPhone, которые представят осенью 2018 года
Аналитическая компания TrendForce назвала цены новых iPhone, которые будут представлены осенью 2018 года. Об этом сообщается на сайте компании.
Специалисты подтвердили возникшие ранее слухи о том, что Apple выпустит сразу три iPhone, которые будут внешне напоминать iPhone X. Два из них оснастят OLED-дисплеями диагональю 5,8 и 6,5 дюймов, а третий - 6,1-дюймовой LCD-матрицей. Третья модель будет самой дешевой в линейке и ее стоимость составит 700-750 долларов. Смартфоны с OLED-дисплеями будут стоить 900-1000 долларов.
Помимо этого, аналитики уверены, что компания выпустит модификацию iPhone с 512 гигабайтами накопителя и 4 гигабайтами оперативной памяти. Также они получат поддержку стилуса Apple Pencil, который до этого работал лишь с iPad. Ожидается, что объемы продаж с выпуском нового iPhone не изменятся, либо вырастут на 2-3 %.
Ранее "Страна" писала о том, что новый iPhone будет поддерживать две SIM-карты.
Также мы сообщали, что в Японии создали чехол для смартфона iPhone X, который весит 10 килограммов.