Аналитическая компания TrendForce назвала цены новых iPhone, которые будут представлены осенью 2018 года. Об этом сообщается на сайте компании.

Специалисты подтвердили возникшие ранее слухи о том, что Apple выпустит сразу три iPhone, которые будут внешне напоминать iPhone X. Два из них оснастят OLED-дисплеями диагональю 5,8 и 6,5 дюймов, а третий - 6,1-дюймовой LCD-матрицей. Третья модель будет самой дешевой в линейке и ее стоимость составит 700-750 долларов. Смартфоны с OLED-дисплеями будут стоить 900-1000 долларов.

Помимо этого, аналитики уверены, что компания выпустит модификацию iPhone с 512 гигабайтами накопителя и 4 гигабайтами оперативной памяти. Также они получат поддержку стилуса Apple Pencil, который до этого работал лишь с iPad. Ожидается, что объемы продаж с выпуском нового iPhone не изменятся, либо вырастут на 2-3 %.

Ранее "Страна" писала о том, что новый iPhone будет поддерживать две SIM-карты.

Также мы сообщали, что в Японии создали чехол для смартфона iPhone X, который весит 10 килограммов.