Возле детской площадке в Днепре пьяный мужчина убил котенка прямо на глазах у детей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области на своей странице в Facebook.

Отмечается, что 14 августа в полицию позвонили дети и заявили, что на детской площадке по ул. 20-летия Победы мужчина убил котенка. "Присутствующие (на месте инцидента) указали правоохранителям на гражданина с признаками алкогольного опьянения, который сидел в автомобиле ВАЗ 2103. Мужчина без всякого сожаления и раскаяния подтвердил, что он это совершил. Объяснил поступок тем, что дома у него достаточно котов, поэтому еще одного он не хочет", – говорится в сообщении.

В связи с тем, что в действиях 54-летнего мужчины были признаки уголовного преступления по ст. 299 УК ("Жестокое обращение с животными"), патрульные вызвали следственно-оперативную группу Самарского отделения полиции и передали им задержанного.

Фото: facebook.com/dnipropolice

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