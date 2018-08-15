Оператор мобильной связи "Киевстар" в координации с Национальной полицией Украины расширит сферу действия совместного социального проекта "Поиск детей". Его действие расширено на Киевскую, Харьковскую и Полтавскую области.

Об этом передает Интерфакс со ссылкой на представителей "Киевстара".

По его данным, сервис работает на базе смс-сообщений и помогает правоохранительным органам использовать возможности мобильной сети "Киевстара" для оперативного оповещения в случае исчезновения детей. С 1 по 8 августа "Киевстар" оповестил по смс всех абонентов о запуске сервиса "Поиск детей", который активируется автоматически и бесплатно.

Абоненты, не желающие получать такие сообщения, могут самостоятельно отключиться от рассылки или подключить ее повторно. Сообщения будут получать абоненты, которые находились рядом с местом исчезновения ребенка в радиусе от 1 до 3 км: это могут быть как жители города, так и других регионов.

Смс-сообщение о поиске будет содержать информацию о ребенке, обстоятельствах его исчезновения, ссылку на "Фейсбук"-страницу с более подробной информацией и фотографией, а также контакты полиции, по которым могут обращаться потенциальные свидетели, желающие помочь в поиске.

"Практически за год работы инициативы было сделано 55 смс-рассылок в Киеве, Львове и Днепре. Нацполиция всех детей нашла", - цитируется в сообщении директор по корпоративным связям "Киевстар" Анна Захараш.

Ранее "Киевстар" подключил к инициативе "Поиск детей" Одесскую, Херсонскую, Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую и Львовскую области. В планах - до конца года охватить проектом всю Украину.

В компании подчеркивают, что, согласно законам "О защите персональных даны" и "О телекоммуникациях", "Киевстар" не передает данные о местонахождении своих абонентов и другие персональные данные третьим лицам. Все функции по отбору номеров мобильных телефонов осуществляют интеллектуальные автоматические IT-системы с соблюдением конфиденциальности процессов мониторинга и информации об абонентах.

В июне 2018 года "Киевстар" совместно с Одесским управлением Национальной полиции Украины запустил совместный социальный проект "Поиск детей" в Одессе. В августе 2017 года Национальная полиция Украины и "Киевстар" подписали меморандум о сотрудничестве в поиске пропавших без вести детей.

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