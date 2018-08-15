В Киеве прошел финал конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная 2018". Корону первой красавицы получила 23-летняя одесситка Карина Жосан. Это дает ей право представлять Украину на конкурсе "Мисс Вселенная 2018", который пройдет в Бангкоке в декабре этого года.

Карина Жосан в 2017 году окончила Одесскую академию пищевых технологий по специальности гостинично-ресторанный и туристический бизнес. С 16 лет она работает моделью в Азии и Европе.

Фото: kp.ua

Судя по фото в Instagram Карина Жосан часто путешествует. Этим летом она отдыхала в Италии, Швейцарии, ОАЭ. Королева красоты публикует фото подарков от поклонников, фото со светских тусовок.

Фото: instagram.com/karina_zhosan

Так Карина Жосан презентовала себя в финале конкурса.

В анкете Карина Жосан отметила, что ее рост - 179 сантиметров. Последняя прочитанная ею книга "Монах, который продал свой Феррари". Девушка помогает собирать средства в помощь сиротам Кении.

Фото: instagram.com

Всего в финале соревновались 18 девушек. Второй вице-мисс стала Валерия Рябченко, третьей - подруга Бориса Немцова Анна Дурицкая, четвертой - Катерина Семенченко.

25-летняя модель Анна Дурицкая в 2015 году стала свидетельницей убийства политика Бориса Немцова в Москве. В анкете она написала, что родом из Белой Церкви. Что она помогает школе-интернату в родном городе. Девушка описала себя как спокойную, доброжелательную и элегантную.

В финале также участвовала, но не получила титула, Яна Беляева, которой приписывают роман с мужем Ани Лорак после того, как в сеть попало видео из ресторана. На нем Мурат Налчаджиоглу обнимает и гладит свою спутницу, пока его супруга Ани Лорак находится на фестивале в Баку. Девушка также подготовила презентационный ролик финалистки конкурса "Мисс Вселенная Украина 2018".

В анкете Яны Беляевой говорится, что ей 26 лет. Рост - 170 сантиметров. Любимая книга - "Любовь живет три года" Фредерика Бегбедера. Также она написала, что считает себя жизнерадостной, доверчивой и настойчивой.

Фото: instagram.com

В Украине каждый год проводят отбор в двух конкурсах-конкурентах. Победительница одного едет представлять страну на конкурсе "Мисс мира", другой конкурс отбирает участницу для конкурса "Мисс Вселенная".