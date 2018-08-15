Представители ЛГБТ-сообщества ворвались в центральное отделение полиции в Ереване и избили двух стражей порядка. На это пожаловались полицейские, а их пресс-служба выложила запись инцидента в Youtube.

Причиной этого стало нападение одного из граждан на представителей сексуальных меньшинств. Подозреваемого задержали. "Так называемая пострадавшая сторона выяснила, что подозреваемого доставят в центральное отделение полиции, собралась у здания, и в момент привода возникла потасовка. Обстановка обострилась, когда на улицы вышли возмущенные громкими ругательствами жители ближайших домов", — говорится в сообщении пресс-службы.

Полицейские попытались успокоить собравшихся, однако "толерантность полиции не была оценена должным образом и на первый взгляд женщины, а на самом деле переодетые в женские платья мужчины и их сторонники, ворвались в отделение, чтобы найти задержанного и схватить его". "Двум сотрудникам полиции были нанесены телесные повреждения, один из них был доставлен в больницу", — говорится в сообщении.

Ранившие стражей порядка нарушители выявлены и задержаны.

Видео: youtube.com

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