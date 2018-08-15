В Украине разрешили до октября поступать в профтехучилища
Министерство образования и науки Украины продлило вступительную кампанию в учреждения профобразования до 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба МОН.
"До 1 октября заведения профобразования могут проводить дополнительный прием поступающих на региональный и государственный заказ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такая мера необходима для обеспечения равного права граждан на получение профессионального (профессионально-технического) образования в соответствии со своими способностями и наклонностями и выполнения учреждениями профобразования регионального и государственного заказа.
В Минобразования напомнили, что зачисление учеников на бюджет осуществляется в пределах лицензированного объема.
Ранее вступительная кампания в учреждения профобразования должна была продолжаться до 1 сентября.
Ранее "Страна" писала о том, что в июле министру образования Гриневич дали на оздоровление сумму, равную почти пяти ее окладам.
Также мы сообщали, что Минобразования хочет убрать из школьных учебников слово "родители".