Шевченковский райсуд Киева постановил взять под стражу подозреваемого в причастности к избиению нардепа Мустафы Найема. Магомед-Амин Саитов считается сбежавшим из Украины, но в международном розыске не находится. Об этом сообщил брат пострадавшего, юрист Маси Найем 15 августа.

"Сегодня Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения о применении в отношении подозреваемого Саитова Магомеда-Амина меры пресечения в виде содержания под стражей", – написал он.

Маси Найем напомнил, что данный человек все еще не находится в международном розыске, хотя со дня инцидента прошло более 100 дней.

Он настаивает, что Генеральная прокуратура, несмотря на свои заявления, не подала необходимые документы и достаточные обоснования для "красной карточки" в базе Интерпола.

Красное уведомление (карта) позволяет экстрадицию человека. Голубое сообщение, которое сначала было заведено на Магомеда-Амина Саитова и отменено впоследствии, дает дополнительную информацию о причастности человека к преступлению, пояснил Маси.

Накануне суд отказал другому фигуранту дела – Ахмеду Саитову – в разрешении оставить загранпаспорт на руках. "Сторона защиты просила об отмене обязательства сдать заграничный паспорт. Суд отказал в удовлетворении", – сообщил он.

Маси Найем напомнил, что 30 июля адвокат Ахмеда Саитова предоставил суду документ без печати на английском языке о том, что подозреваемый якобы зачислен в колледж в Лондоне. 30 апреля на дороге возле Бессарабского рынка в Киеве нардеп Мустафа Найемвступил в перепалку с одним из водителей, за что ему сломали челюсть.

"Вчера состоялось заседание Шевченковского районного суда города Киева по рассмотрению ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения подозреваемому Саитову Ахмеду (водителю автомобиля Mercedes – человеку, спровоцировавшему инцидент - Прим.Ред.)", – написал Маси Найем.

Троих злоумышленников правоохранители задержали по "горячим следам", еще один скрылся и улетел в Баку через 2 часа после драки. Троим инкриминируют ст. 296 "хулиганство", а сбежавшему – заочно ст. 296 и 122"умышленное телесное повреждение средней тяжести" УКУ.

5 мая глава МВД Арсен Аваков заявил, что правоохранители Азербайджана задержали Магомеда-Амина Саитова, начаты экстрадиционные процедуры. 8 мая пресс-секретарь генпрокурора сообщила, что суд в Азербайджане отпустил Магомеда-Амина Саитова, подозреваемого в избиении Мустафы Найема, под личное обязательство. ГПУ направляла в Азербайджан запрос на экстрадицию Магомеда-Амина Саитова, но там отказали Украине.

Фото: facebook.com/MasiNayyem

Как сообщала "Страна", избитого чеченцами Мустафу Найема выписали из больницы. Он заявил, что намерен готовиться к открытому судебному процессу.

Напомним, что Азербайджан отказался выдавать Украине обидчика Мустафы Найема.