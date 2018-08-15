Умершего 14 августа знаменитого писателя Эдуарда Успенского похоронят на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным ресурса, последние дни Успенский провел в своем доме, в деревне Пучково. Незадолго до смерти Эдуард Николаевич попросил близких не устраивать пышные похороны и организовать прощание очень скромно. Его последнее желание - чтобы на прощании были только близкие люди.

Напомним, 80-летний Эдуард Успенский ушел из жизни в результате тяжелой болезни. Последние две недели он не вставал с постели.

Писатель получил известность и всенародную любовь благодаря детским книгам "Крокодил Гена и его друзья", "Каникулы в Простоквашино", "Дядя Федор, пес и кот". Также Успенский был сценаристом мультфильмов, героями которых были эти персонажи. В последние годы писатель конфликтовал с киностудией "Союзмультфильм", обвиняя ее в нарушении авторских прав.

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