В Минсоцполитики рассказали, что именно войдет в украинский "пакет малыша", который начнут выдавать родителям всех новорожденных с 1 сентября этого года. Пресс-служба министерства сообщает, что в отечественный бэби-бокс войдет 25 вещей, среди которых – одежда, предметы детской гигиены, а также информационные материалы для родителей с советами по уходу за младенцем. 

"Пакет малыша является безвозвратной адресной социальной помощью, и
будет выдаваться по одному на каждого ребенка, а получить его смогут иметь,
отец, родственники или патронатний воспитатель новорожденного ребенка", - отмечается в сообщении.

Итак, с первого сентября этого года украинские семьи при рождении
ребенка получат набор из двадцати пяти вещей:

  1. Подгузники одноразовые для новорожденных, от 2 до 5 кг, и не меньше 94
    штук в упаковке.
  2. Салфетки влажные одноразовые для детей от 0 лет, гипоаллергенные, PH-
    нейтральные, без запаха, и не менее 56 штук в упаковке.
  3. Пеленка ситцевая, размер 80 x 95 см (допускается изменение размеров +/- 10
    %)
  4. Пеленка фланелевая, размер 90 x 110 см (допускается изменение размеров
    +/- 10 %)
  5. Пеленка муслиновая, размер 70 x 70 см (допускается изменение размеров +/-
    10 %)
  6. Пеленка многоразовая непромокаемая, размер 60 х 80 см (допускается
    изменение размеров +/- 10 %)
  7. Шапочка, стопроцентный хлопок, размер 0 - 3 месяца
  8. Шапочка, стопроцентный хлопок, размер 3 - 6 месяцев
  9. Боди с коротким рукавом:
    размер 50 - 56 см
    размер 56 - 58 см
  10. Боди с длинным рукавом, трикотаж, стопроцентный хлопок:
    размер 50 - 56 см
    размер 56 - 58 см
  11. Штаны-ползунки с закрытыми носочками, стопроцентный хлопок:
    размер 50 - 56 см
    размер 56 - 58 см
  12. Человечки с длинным рукавом и штанишками:
    размер 50 - 56 см
    размер 56 - 58 см
  13. Носки, доля хлопка в изделии не менее 90 процентов, размер 0 - 3
    месяца
  14. Термометр для воды
  15. Термометр для тела электронный, с резиновым наконечником
  16. Ножницы маникюрные детские с тупыми наконечниками (безопасные),
    изготовлены из нержавеющей медицинской стали
  17. Прокладки для лактации, не менее 60 штук в упаковке
  18. Одеяло теплое/демисезонное, наполнитель - стопроцентный хлопок,
    внешняя ткань - также стопроцентный хлопок, размер 90 x 120 см
    (допускается изменение размеров +/- 10 %)
  19. Плед-одеяло, 100 % трикотаж, хлопок, размер 60 x 80 см (допускается
    изменение размеров +/- 10 %)
  20. Матрас, состав по международным нормам, размер 42 x 70. Размер
    матраса (периметр) должен совпадать с размером (периметром) дна
    коробки-колыбели
  21. Полотенце махровое для купания с уголком, размер 100 x 100 см
    (допускается изменение размеров +/- 10 %), произведенный из натурального
    материала
  22. Игрушка-погремушка развивающая, изготовлена из пластика с
    сертификатом, что позволяет использование детских игрушек, без мелких
    деталей
  23. Крем с содержанием ланолина 100 %
  24. Жидкое мыло-шампунь детский с дозатором, универсальное, от 0 лет, без
    парабенов, гипоаллергенное, без запаха, 500 мл
  25. Весь комплект должен быть упакован в коробку-люльку из прочного
    картона, размер 43×70×27 см. Указанная коробка изготавливается из
    прочного гофрокартона с кашировкой и полноцветной печатью на
    дне и крышке коробки. А для укрепления конструкции в дно и боковые
    стенки должны быть добавлены отдельные вставки.

Отмечается, что пакет будет предоставляться каждой семье при выписке из родильного дома и должен помочь, в первую очередь, тем семьям, которые из-за сложного материального положения лишены возможности купить новорожденному ребенку качественные предметы ухода и одежды.

Ранее "Страна" сообщала, что Гройсман прорекламировал реформу для новорожденных Baby Box подарочными наборами из России.

Также мы писали о том, что в Украине определили перечень детских товаров, которые войдут в "пакет малыша".

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