В Минсоцполитики рассказали, что именно войдет в украинский "пакет малыша", который начнут выдавать родителям всех новорожденных с 1 сентября этого года. Пресс-служба министерства сообщает, что в отечественный бэби-бокс войдет 25 вещей, среди которых – одежда, предметы детской гигиены, а также информационные материалы для родителей с советами по уходу за младенцем.

"Пакет малыша является безвозвратной адресной социальной помощью, и

будет выдаваться по одному на каждого ребенка, а получить его смогут иметь,

отец, родственники или патронатний воспитатель новорожденного ребенка", - отмечается в сообщении.

Итак, с первого сентября этого года украинские семьи при рождении

ребенка получат набор из двадцати пяти вещей:

Подгузники одноразовые для новорожденных, от 2 до 5 кг, и не меньше 94

штук в упаковке. Салфетки влажные одноразовые для детей от 0 лет, гипоаллергенные, PH-

нейтральные, без запаха, и не менее 56 штук в упаковке. Пеленка ситцевая, размер 80 x 95 см (допускается изменение размеров +/- 10

%) Пеленка фланелевая, размер 90 x 110 см (допускается изменение размеров

+/- 10 %) Пеленка муслиновая, размер 70 x 70 см (допускается изменение размеров +/-

10 %) Пеленка многоразовая непромокаемая, размер 60 х 80 см (допускается

изменение размеров +/- 10 %) Шапочка, стопроцентный хлопок, размер 0 - 3 месяца Шапочка, стопроцентный хлопок, размер 3 - 6 месяцев Боди с коротким рукавом:

размер 50 - 56 см

размер 56 - 58 см Боди с длинным рукавом, трикотаж, стопроцентный хлопок:

размер 50 - 56 см

размер 56 - 58 см Штаны-ползунки с закрытыми носочками, стопроцентный хлопок:

размер 50 - 56 см

размер 56 - 58 см Человечки с длинным рукавом и штанишками:

размер 50 - 56 см

размер 56 - 58 см Носки, доля хлопка в изделии не менее 90 процентов, размер 0 - 3

месяца Термометр для воды Термометр для тела электронный, с резиновым наконечником Ножницы маникюрные детские с тупыми наконечниками (безопасные),

изготовлены из нержавеющей медицинской стали Прокладки для лактации, не менее 60 штук в упаковке Одеяло теплое/демисезонное, наполнитель - стопроцентный хлопок,

внешняя ткань - также стопроцентный хлопок, размер 90 x 120 см

(допускается изменение размеров +/- 10 %) Плед-одеяло, 100 % трикотаж, хлопок, размер 60 x 80 см (допускается

изменение размеров +/- 10 %) Матрас, состав по международным нормам, размер 42 x 70. Размер

матраса (периметр) должен совпадать с размером (периметром) дна

коробки-колыбели Полотенце махровое для купания с уголком, размер 100 x 100 см

(допускается изменение размеров +/- 10 %), произведенный из натурального

материала Игрушка-погремушка развивающая, изготовлена из пластика с

сертификатом, что позволяет использование детских игрушек, без мелких

деталей Крем с содержанием ланолина 100 % Жидкое мыло-шампунь детский с дозатором, универсальное, от 0 лет, без

парабенов, гипоаллергенное, без запаха, 500 мл Весь комплект должен быть упакован в коробку-люльку из прочного

картона, размер 43×70×27 см. Указанная коробка изготавливается из

прочного гофрокартона с кашировкой и полноцветной печатью на

дне и крышке коробки. А для укрепления конструкции в дно и боковые

стенки должны быть добавлены отдельные вставки.

Отмечается, что пакет будет предоставляться каждой семье при выписке из родильного дома и должен помочь, в первую очередь, тем семьям, которые из-за сложного материального положения лишены возможности купить новорожденному ребенку качественные предметы ухода и одежды.

Ранее "Страна" сообщала, что Гройсман прорекламировал реформу для новорожденных Baby Box подарочными наборами из России.

Также мы писали о том, что в Украине определили перечень детских товаров, которые войдут в "пакет малыша".