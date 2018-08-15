От памперсов до прокладок для лактации. Стал известен полный список "пакета малыша", который выдадут с 1 сентября
В Минсоцполитики рассказали, что именно войдет в украинский "пакет малыша", который начнут выдавать родителям всех новорожденных с 1 сентября этого года. Пресс-служба министерства сообщает, что в отечественный бэби-бокс войдет 25 вещей, среди которых – одежда, предметы детской гигиены, а также информационные материалы для родителей с советами по уходу за младенцем.
"Пакет малыша является безвозвратной адресной социальной помощью, и
будет выдаваться по одному на каждого ребенка, а получить его смогут иметь,
отец, родственники или патронатний воспитатель новорожденного ребенка", - отмечается в сообщении.
Итак, с первого сентября этого года украинские семьи при рождении
ребенка получат набор из двадцати пяти вещей:
- Подгузники одноразовые для новорожденных, от 2 до 5 кг, и не меньше 94
штук в упаковке.
- Салфетки влажные одноразовые для детей от 0 лет, гипоаллергенные, PH-
нейтральные, без запаха, и не менее 56 штук в упаковке.
- Пеленка ситцевая, размер 80 x 95 см (допускается изменение размеров +/- 10
%)
- Пеленка фланелевая, размер 90 x 110 см (допускается изменение размеров
+/- 10 %)
- Пеленка муслиновая, размер 70 x 70 см (допускается изменение размеров +/-
10 %)
- Пеленка многоразовая непромокаемая, размер 60 х 80 см (допускается
изменение размеров +/- 10 %)
- Шапочка, стопроцентный хлопок, размер 0 - 3 месяца
- Шапочка, стопроцентный хлопок, размер 3 - 6 месяцев
- Боди с коротким рукавом:
размер 50 - 56 см
размер 56 - 58 см
- Боди с длинным рукавом, трикотаж, стопроцентный хлопок:
размер 50 - 56 см
размер 56 - 58 см
- Штаны-ползунки с закрытыми носочками, стопроцентный хлопок:
размер 50 - 56 см
размер 56 - 58 см
- Человечки с длинным рукавом и штанишками:
размер 50 - 56 см
размер 56 - 58 см
- Носки, доля хлопка в изделии не менее 90 процентов, размер 0 - 3
месяца
- Термометр для воды
- Термометр для тела электронный, с резиновым наконечником
- Ножницы маникюрные детские с тупыми наконечниками (безопасные),
изготовлены из нержавеющей медицинской стали
- Прокладки для лактации, не менее 60 штук в упаковке
- Одеяло теплое/демисезонное, наполнитель - стопроцентный хлопок,
внешняя ткань - также стопроцентный хлопок, размер 90 x 120 см
(допускается изменение размеров +/- 10 %)
- Плед-одеяло, 100 % трикотаж, хлопок, размер 60 x 80 см (допускается
изменение размеров +/- 10 %)
- Матрас, состав по международным нормам, размер 42 x 70. Размер
матраса (периметр) должен совпадать с размером (периметром) дна
коробки-колыбели
- Полотенце махровое для купания с уголком, размер 100 x 100 см
(допускается изменение размеров +/- 10 %), произведенный из натурального
материала
- Игрушка-погремушка развивающая, изготовлена из пластика с
сертификатом, что позволяет использование детских игрушек, без мелких
деталей
- Крем с содержанием ланолина 100 %
- Жидкое мыло-шампунь детский с дозатором, универсальное, от 0 лет, без
парабенов, гипоаллергенное, без запаха, 500 мл
- Весь комплект должен быть упакован в коробку-люльку из прочного
картона, размер 43×70×27 см. Указанная коробка изготавливается из
прочного гофрокартона с кашировкой и полноцветной печатью на
дне и крышке коробки. А для укрепления конструкции в дно и боковые
стенки должны быть добавлены отдельные вставки.
Отмечается, что пакет будет предоставляться каждой семье при выписке из родильного дома и должен помочь, в первую очередь, тем семьям, которые из-за сложного материального положения лишены возможности купить новорожденному ребенку качественные предметы ухода и одежды.
Ранее "Страна" сообщала, что Гройсман прорекламировал реформу для новорожденных Baby Box подарочными наборами из России.
Также мы писали о том, что в Украине определили перечень детских товаров, которые войдут в "пакет малыша".