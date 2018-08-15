В Украине большинство детей не знают ровным счетом ничего о лидерах украинских националистов середины XX века. Об этом в эфире телеканала ZIK заявила детская писательница Лариса Ницой.

Она рассказала, как пела песни из репертуара украинской повстанческой армии в одном из детских лагерей. В песне упоминался Степан Бандера и Ницой поинтересовалась у детей, кто это такой.

Верный ответ на данный вопрос дали только двое из 60 детей в возрасте с 8 до 13 лет. "Ответ детей: "Бендера - это тот, кто играет на бендере (очевидно, бандуре - Прим.Ред.) У меня просто нет слов", - поделилась впечатлениями Ницой.

По ее мнению, в этом виноваты школьные учителя, которые "уперлись" в учебную программу. "И поскольку в программе этого еще не было, то они об этом с двенадцатилетними детьми еще не читали", - сказала Ницой. Писательница указала, что все украинское общество бурлит из-за дискуссий о Бандере, а дети остаются "изолированными".

"Учителя, вам - два", - резюмировала писательница.

9 августа Ницой выступила с заявлением, что в детских летних лагерях, находящихся на подконтрольной Киеву территории страны, не должны отдыхать дети переселенцев из Донецкой и Луганской областей. Писательница утверждает, что в украинских детских лагерях отдыхают "прославляющие Россию" дети.

Видео: youtube.com/Телеканал ZIK

Как сообщала "Страна", в Польше вызвали полицию из-за приветствия "Слава Украине". Один из присутствующих на мероприятии поляков воспринял приветствие как героизацию Степана Бандеры.

Напомним, что власти Польши начали спрашивать украинцев об их отношении к Бандере и УПА.