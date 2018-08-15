Увеличение притока нелегальных мигрантов в Украину становится угрозой для государственной безопасности страны. Такое заявление сделал сегодня первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой на тактико-специальных учениях в Черниговской области.

"Массовый приток нелегальных мигрантов является критическим", - цитирует его пресс-служба МВД.

По словам Ярового, только в течение 2 недель на территории Украины было выявлено 1167 нелегальных мигрантов. "В отношении большинства из них принято решение о принудительном выдворении из Украины", - добавил он.

Директор департамента по делам иностранцев и лиц без гражданства Государственной миграционной службы Наталья Науменко сообщила, что в ГМС надежды на сокращение нелегальной миграции нет. "Руководство Государственной миграционной службы разрабатывает план чрезвычайных действий на случай массового входа в Украину нелегальных мигрантов. Этот план будет в ближайшее время представлен руководству МВД", - отметила она.

По словам главы Национальной полиции Сергея Князева, для противодействия нелегальной миграции к патрулированию приграничных территорий будут привлекаться полицейские.

Первый заместитель главы Госпогранслужбы Василий Серватюк заметил, что только за минувшие сутки на государственной границе задержали две организованные группы нелегалов общей численностью 7 человек. Серватюк также сообщил, что Россия нарушает международные договоры о реадмиссии, поскольку не принимает нелегальных мигрантов, прибывающих из их страны.

По данным МВД, в черниговском пункте временного содержания нелегалов, рассчитанном на 208 человек, сейчас находится 223 иностранца из разных стран мира.

Ранее "Страна" писала о том, что пограничники задержали нелегалов из Вьетнама и Бангладеш, которые маскировались под болельщиков.

Также мы сообщали, что украинские пограничники стали ловить больше нелегалов после ужесточения въезда в Евросоюз.

