В Киеве появилось первое в Украине арт-кафе "с сексуально-образовательной направленностью". В меню заведения под названием Sex.Ed.Coffee - сексуальные названия, живопись на стенах, романтическая музыка. По вторникам - полуголые официантки подают посетителям кофе. Об этом сообщает Информатор.

Каждый вторник здесь с 11:00 официантка топлес подает гостям кофе и другие напитки. Есть и хорошие новости для женщин-посетителей. Владельцы заведения уже ищут парня с красивым торсом, который также будет подавать заказы гостям.

А вот по средам в Sex.Ed.Coffee проводят бранчи с сексологами. С 11:00 посетители могут за завтраком обсудить сексуальные темы с профессионалами. По мнению руководства кафе, это способствует раскрепощению и учит общаться на пикантные темы со своими вторыми половинками.

В планах Sex.Ed.Coffee создать секс-музей. Его обещают открыть уже осенью. Ориентировочно в конце октября. Музей будет выполнен в форме лабиринта и обещает порадовать гостей интересными и горячими экспонатами.

Кроме того, в заведении постоянно проводятся тренинги по сексуальному образованию. В среду, 15 августа, посетителям буду рассказывать как справиться с обидами в отношениях. А в субботу и воскресенье пройдет тренинг под названием "Раскрепощение сексуальности".

Видео: youtube.com/informator.ua

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