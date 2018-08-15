Правоохранители Житомирской области разыскивают иностранца - водителя грузовика, участвовавшего в ДТП, в котором погибли двое людей. Авария произошла утром в среду, 15 августа, на 70-м км автодороги Киев-Чоп, сообщает Нацполиция Житомирской области.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Volvo, номерные знаки которого имеют турецкую регистрацию, пробив отбойник, выехал на встречную полосу движения. Там фура столкнулась с автомобилем ВАЗ-2110.

"В результате водитель легковушки, житель столицы 1990 г.р., и его пассажир, житель Черниговской области в 1987 г.р., от полученных травм погибли", - сообщают в полиции.

Фото: zt.npu.gov.ua

Водитель грузовика с места аварии скрылся. Полицейские работают над установлением всех обстоятельств ДТП. Продолжается розыск водителя-беглеца. В настоящее время установлено, что это гражданин Турции, 1967 г.р.

"Сейчас на участке ДТП ограничено движение транспорта. Патрульные полицейские обеспечивают организацию объезда места происшествия смежной дорогой.", - добавили в полиции.

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