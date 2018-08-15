Украинский режиссер Олег Сенцов, четвертый месяц держащий голодовку в российской колонии "Белый медведь" в Лабытнанги, не будет писать прошений о помиловании.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. Юристы этой компании защищают украинского режиссера в российских и международных судах.

"Режим не может не прогибать и не ломать. Но не будет Олег писать никаких прошений, это же очевидно", - написал он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 августа заявил о безосновательности обвинений в адрес властей России по вопросу о помиловании Сенцова. Он напомнил, что согласно действующему российскому законодательству отказать в помиловании, если об этом не было просьбы осужденного, невозможно.

В начале июля сообщалось, что после двух месяцев голодовки осужденный похудел на 15 килограммов, при росте 190 сантиметров его вес составлял 75 кг.

У него зафиксировали анемию и пониженный пульс: около 40 ударов в минуту. Заключенному дважды предлагали поехать в больницу из-за проблем с сердцем, однако он отказался. 9 августа были опубликованы актуальные фотографии Сенцова: из-за мешковатой одежды не видно силуэта, но лицо было изможденным.

В августе 2015 года Сенцова признали виновным в организации нескольких поджогов и терактов в Крыму и Симферополе и приговорили к 20 годам строгого режима. Свою вину он не признал. 14 мая заключенный объявил бессрочную голодовку с требованием освободить из российских колоний украинских политических заключенных, к которым он себя относит, несмотря на российское гражданство. Сенцов проживал в Крыму и после аннексии полуострова автоматически стал российским гражданином.

Как сообщала "Страна", российская правозащитница встретилась с Сенцовым. Светова рассказала, что врачи колонии, которым Сенцов доверяет, делают все, что могут, но не дают никаких прогнозов.

Напомним, что сестра Сенцова попросила не распространять информацию о его освобождении.