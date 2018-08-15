Полиция Киева сегодня задержала двоих человек, которые стреляли возле рынка, а потом скрылись на автомобиле с еврономерами. Об этом в среду, 15 августа, сообщает пресс-служба столичной полиции.

"Неподалеку от Гидропарка полицейские остановили белый микроавтобус Mercedes, которым с места происшествия скрылись злоумышленники. В результате задержаны два человека, которых доставляют в управление полиции для установления обстоятельств происшествия", - сообщили в полиции.

Как сообщалось, в ходе драки неизвестные применили огнестрельное оружие, в результате чего пострадали два человека. Их госпитализировали: одного с касательным ранением в левое бедро, а другого - в ногу и живот.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что появились фото авто Honda, на которой скрылся кавказец, расстрелявший посетителя ресторана в Киеве.

Также до этого в центре Киева расстреляли кавказца.