Партии "Батькивщина", Оппоблок и "Гражданская позиция" лидируют среди электоральных предпочтений украинцев. Об этом свидетельствует опрос, проведенный центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко, пишет "Интерфакс-Украина".

Если бы парламентские выборы состоялись в Украине в ближайшее время, за ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко готовы проголосовать 18,4% респондентов, которые намерены участвовать в голосовании (и 12,5% - среди всех опрошенных). Второе место занимает партия "Оппозиционный блок" Юрия Бойко, за которую готовы проголосовать 14% опрошенных, планирующих участвовать в голосовании (и 9,5% среди всех). На третьем месте – партия "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко с электоральной поддержкой 13% опрошенных (и 8,8% среди всех респондентов).

За Радикальную партию Олега Ляшко готовы отдать свой голос 9,9% украинцев (и 6,7% из всех опрошенных), партию "Блок Петра Порошенко" "Солидарность" поддержали бы на выборах 9,3% (и 6,3% среди всех).

Далее в рейтинге следует партия "За життя" Вадима Рабиновича – 6,6%, партия "Объединение "Самопомич" Андрея Садового – 5,3%, Аграрная партия – 3,7%, ВО "Свобода" – 3,2%, партия "Видродження" – 0,6%, "Наш край" – 0,3%.

Среди тех, кто намерен принять участие в парламентских выборах, 15,9% хотели бы проголосовать за другую партию, не предложенную во время опроса. Кроме того, 14,5% респондентов не голосовали бы на парламентских выборах, если бы таковые состоялись в ближайшее время.

Опрос был проведен методом личного интервью 17-27 июля 2018 года. Опрошено 2186 респондентов старше 18 лет. Погрешность выборки составляет 2,13%.

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