Доставка всеукраинских газет по почтовым отделениям Киева сорвана. Об этом в ответном письме Национальному союзу журналистов Украины сообщило ЧАО "Сегодня Мультимедиа", которое издает ежедневную всеукраинскую газету "Сегодня". Письменную претензию предприятие направило руководству Укрпочты и министру инфраструктуры.

"14 августа 2018 тиражи газеты "Сегодня" транспортом дирекции "Автотранспочта" ПАО "Укрпочта" начали доставляться по почтовым отделениям Киевской городской дирекции ПАО "Укрпочта" только в 10:00 утра, и по состоянию на 16:00 мы продолжали получать телефонные звонки от наших читателей о том, что газеты на отделениях до сих пор нет. Это недопустимо, особенно для ежедневной газеты", - сообщили в ЧАО "Сегодня Мультимедиа".

Также в письме предприятие требует объяснений, отчего случился такой серьезный сбой, и просит в будущем в случае возникновения подобных ситуаций сообщать как можно раньше. Кроме того, издание предупреждает Укрпочту, если процент возврата газет 14 августа будет выше, чем средний для этого дня недели, все убытки будут возложены на почтового оператора.

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отмечает, что на сегодня НСЖУ продолжает обвинять Укрпочту в непартнерских отношениях, что проявляется в низком качестве доставки печатной прессы по подписке, агрессивной тарифной политике и отсутствии программы работы с периодикой.

"Совершенно очевидно, что в работе крупнейшего национального почтового оператора могут возникать непредвиденные обстоятельства. Однако в такой ситуации проявлением корректного поведения должно стать не игнорирование проблемы, а диалог со своими партнерами: уместно вовремя сообщить о сбое в работе для совместного решения проблемы. Ведь в итоге больше всего пострадал конечный потребитель - читатели", - отмечает Сергей Томиленко.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине постоянно сокращаются подписные тиражи газет из-за политики "Укрпочты".

Также мы сообщали, что "Укрпочта" договорилась об ускоренной доставке товаров из Китая.