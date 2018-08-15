В УЕФА показали новый мяч Лиги чемпионов - 2018/2019, выполненный в цветах киевского Динамо
УЕФА и немецкая компания Аdidas представили новый официальный мяч Лиги чемпионов на сезон - 2018/2019. Об этом сообщает официальный Twitter компании.
"Дорога в Мадрид, представляем новый официальный мяч сезона 2018/2019", - уточнили в пресс-службе компании.
Фото: twitter.com/adidasfootball
Примечательно, что новый мяч выполнен в традиционных сине-белых цветах киевского Динамо, а еще на нем изображены традиционные для Лиги чемпионов звезды.
Adidas является официальным производителем мячей для матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы начиная с 2001 года.
Напомним, что Динамо сыграет с Аяксом в плей-офф за выход в групповой турнир Лиги чемпионов.
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