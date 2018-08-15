УЕФА и немецкая компания Аdidas представили новый официальный мяч Лиги чемпионов на сезон - 2018/2019. Об этом сообщает официальный Twitter компании.

"Дорога в Мадрид, представляем новый официальный мяч сезона 2018/2019", - уточнили в пресс-службе компании.

Фото: twitter.com/adidasfootball

Примечательно, что новый мяч выполнен в традиционных сине-белых цветах киевского Динамо, а еще на нем изображены традиционные для Лиги чемпионов звезды.

Adidas является официальным производителем мячей для матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы начиная с 2001 года.

Напомним, что Динамо сыграет с Аяксом в плей-офф за выход в групповой турнир Лиги чемпионов.

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