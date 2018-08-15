Во вторник вечером в Чернобыльской больнице (Западноукраинском специализированном детском медицинском центре) во Львове скончалась 4-летняя девочка, которую укусила змея в Сколевском районе Львовской области. Ребенок был доставлен в реанимационное отделение Сколевской районной больницы в минувшую субботу.

Об этом передает Захид.net со ссылкой на полицию в среду, 14 августа.

Змея укусила ребенка в ногу. Девочку перевезли в 8-ю городскую клиническую больницу Львова. "От врача поступило сообщение о том, что 14 августа в помещении больницы умерла девочка 2014 рождения, жительница Львова", – говорится в сообщении.

Во Львовской области в больницу из-за укуса змей попали и двое мужчин. Известно, что одного из них змея укусила во время сбора грибов в лесу.

В Харькове мужчина умер от укуса шершня. У пострадавшего развилась сильная аллергическая реакция. Спасти его не удалось.

Как сообщала "Страна", под Львовом змеи за сутки напали на четырех женщин. Среди пострадавших - 39, 24 и 71-летние женщины, а также 15-летняя девочка.

Напомним, что под Харьковом чудом спасли 11-летнего ребенка, которого укусила ядовитая змея.