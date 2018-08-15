Обрушение автомобильного моста в итальянской Генуе произошло из-за человеческой ошибки, речи о случайности не идет. Такое заявление сделал прокурор города Франческо Коцци. Об этом пишет портал Life.

По словам правоохранителя, прокуратуре предстоит собрать документы, которые относятся к строительству моста и работам по его обслуживанию.

"Мы должны ответить на один-единственный вопрос: почему это случилось? Это наша задача, ради нее мы сделаем все необходимое", - сказал Коцци.

Ответственность за обрушение моста глава Минэкономразвития страны Луиджи Ди Майо ранее возложил на компанию Autostrade per l'Italia, которая занимается управлением и содержанием автодорог страны.

По последним данным, в результате обрушения погибло 39 человек. Среди них числятся 12- и 13-летние дети. В момент ЧП на мосту находилось более 30 автомобилей. Двухсотметровый мост обрушился на жилые дома и железнодорожные пути. В Генуе объявлен двухдневный траур.

Ранее "Страна" писала о том, что правительство Италии будет судиться с оператором рухнувшего в Генуе моста.

Также мы сообщали, что в Генуе нашли нескольких выживших под завалами моста.