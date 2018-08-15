Бывший тренер мадридского Реала, 46-летний Зинедин Зидан, который добровольно ушел в отставку может сменить Жозе Моуринью на посту главного тренера "красных дьволов".

О возможности такой рокировки сообщает французская газета L,Equipe.

Напомним, что Зинедин Зидан стал первым тренером в истории, которому удалось три раза подряд выиграть Лигу чемпионов.

А Манчестер Юнайтед никак не может выбраться из кризиса. В минувшем сезоне Манчестер Юнайтед остался без трофеев, заняв в АПЛ второе место и неудачно выступив в Лиге чемпионов.

Ранее "Страна" сообщала, что покидая Реал, Зинедин Зидан отказался от 20 миллионов евро.

Также мы рассказывали, что арабский бизнесмен заявил, что Зидан будет готовить сборную Катара к ЧМ-2022.