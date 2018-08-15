Во вторник в Николаеве водитель Daewoo Lanos сбил женщину с ребенком, которые переходили дорогу на пешеходном переходе. Свидетели этого вытащили мужчину и его жену из авто и избили. Об этом сообщает местное издание Новости N.

Фото: novosti-n.org

Водитель Daewoo Lanos говорит, что на повороте в сторону улицы 8-го Марта остановился и пропустил трех пешеходов, но не заметил женщину с ребенком из-за яркого солнца. Из-за этого, по его словам, по-случайности сбил пешехода, когда начал движение.

Фото: novosti-n.org

Прохожие, устроившие самосуд, объяснили правоохранителям, что им показалось, что водитель хочет скрыться и таким образом они пытались это предотвратить.

Женщину доставили в больницу, серьезных травм она не получила, после оказания медпомощи ее должны отпустить домой. Ребенок не пострадал. У нападавших сотрудники полиции взяли пояснения и отпустили. Пострадавший собирается поехать в Заводский райотдел полиции и написать заявление о хулиганстве в отношении себя и жены.

Ранее "Страна" сообщала, что в Николаеве водитель BMW сбил насмерть 4 дорожных рабочих.

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