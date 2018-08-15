В Беларуси скончался народный артист республики Николай Кириченко, широко известный ролями в фильмах и сериалах. О смерти актера сообщается на сайте Национального академического театра имени Янки Купалы, где служил Николай Кириченко.

Фото: sputnik.by

Уточняется, что артист умер 14 августа в возрасте 72 лет.

Николай Кириченко играл в Брестском областном театре драмы и Национальном академическом театре имени Янки Купалы, директором которого был с 2005 по 2009 год.

В фильмографии актера такие проекты, как "Каменская", "Журов", "В августе 44-го…", "Анастасия Слуцкая", "Приди и виждь", "Скульптор смерти", "Птицы без гнезд".

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