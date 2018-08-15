Коллегия судей судебной палаты по уголовным делам Апелляционного суда Херсонской области удовлетворила самоотвод судьи Виталия Батрака, который должен был рассматривать дело о продлении содержания под стражей руководителя агентства "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Об этом передает "Главком" со ссылкой на постановление суда от 30 июля.

Согласно автораспределению, 17 мая судья Батрак был выбран председателем по рассмотрению дела Вышинского, которому инкриминируют государственную измену и проведения подрывной информационной деятельности против Украины.

Затем обратился с заявлением о самоотводе. Он пояснил, что к 2014 году работал судьей в Севастополе (в тамошнем апелляционном суде - Прим.Ред.), где имеет недвижимое имущество и близких родственников семьи.

Эти причины предусматривают его поездки на аннексированную территорию, пересечение линии разграничения и передвижение по Крыму. Также он отметил, что органы "местной власти" преследуют представителей правоохранительных и судебных органов Украины, принимающих участие в уголовных процессах в отношении лиц, которые способствовали и оправдывали действия страны агрессора и оккупационных властей в осуществлении аннексии территории Украины (АР Крым).

Судья Батрак посчитал, что эти обстоятельства делают невозможным его участие в рассмотрении дела Вышинского, в соответствии с п.4 ч.1 ст.75 УПК Украины.

Согласно кодексу, следственный судья, судья или присяжный не может участвовать в уголовном производстве при наличии обстоятельств, вызывающих сомнение в его беспристрастности. Самоотвод судьи Батрака был удовлетворен.

По данным электронной декларации за 2017 год, судья Апелляционного суда Херсонской области Виталий Батрак задекларировал две квартиры и недостроенный гараж в Севастополе.

Судейскую карьеру Виталий Батрак начал в 2004 году в должности судьи военного местного суда Севастопольского гарнизона. В течение 2010-2011 годов он работал судьей Апелляционного суда Полтавской области, 2011-2014 годов - судьей Апелляционного суда Севастополя, 2014-2015 годов - судьей Апелляционного суда Полтавской области. В 2015 году он был назначен судьей Апелляционного суда Херсонской области.

В начале августа Апелляционный суд Херсонской области оставил руководителя агентства "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского под арестом до 8 сентября.

В мае суд арестовал журналиста без права залога. Задержанному 15 мая в Киеве Вышинскому, который имеет гражданство Украины и России, обвинили в госизмене и проведении подрывной информационной деятельности против Украины.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вышинский все обвинения отвергает.

По данным СБУ, журналист по заданию Москвы готовил сначала информационные материалы в Крыму для оправдания аннексии Россией полуострова, а затем в Киеве - для поддержания группировок "ДНР" и "ЛНР".

Он ежемесячно получал на эту деятельность 53000 евро; деньги, как заявили в СБУ, поступали из России через Сербию. Из-за способа освещения деятельности поддерживаемых Россией сепаратистов на Донбассе Вышинский был внесен в базу скандального сайта "Миротворец", а в России в 2014 году после аннексии Крыма журналиста наградили медалью "За объективное освещение событий в Крыму".

Как сообщала "Страна", суд арестовал имущество руководителя "РИА Новости Украина" Вышинского. Херсонский горсуд наложил арест на квартиру, два автомобиля и имущество, изъятое в ходе санкционированных обысков.

Напомним, что представитель ОБСЕ на примере Вышинского заявил про недопустимость преследования журналистов в Украине за их взгляды.