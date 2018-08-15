Бывший игрок киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев, во время пресс-конференции в Киеве высказал свое мнение о российской аннексии Крыма.

Об этом передает портал Sport.ua.

"Чей Крым? Если он принадлежал Украине, то он - украинский. Я в политику никогда не лез, не лезу и не хочу лезть. Вот и все", - заявил Александр Алиев.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Александр Алиев признался, что они с Милевским загубили свои футбольные карьеры из-за "гулянок и дискотек".

Также мы рассказывали, что Александр Алиев будет играть за бучанский Мелиоратор в чемпионате Киевской области.

Александр Алиев выступал за киевское Динамо с 2005 по 2010 год и с 2011 по 2013 год.