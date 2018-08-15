В Крыму перестали выпускать и обслуживать карты платежных систем Visa и MasterCard. Единственным банком, который делал это, был Генбанк, но теперь он сосредоточится на выпуске карты российской системы "Мир". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя кредитной организации.

"14 августа 2018 года закончился процесс замены банковских карт платежных систем Visa и MasterCard, эмитированных АО "Генбанк", на карты платежной системы "Мир". Карты систем Visa и MasterCard, эмитированных АО "Генбанк", по которым не произведена замена, с 14 августа не обслуживаются", - рассказали в банке.

При этом Генбанк продолжит обслуживать в своих банкоматах карты Visa и MasterCard, эмитированные другими банками, не работающими в Крыму из-за боязни санкций.

14 августа Генбанк сообщил, что вынужден перестать обслуживать выпущенные ранее карты международных платежных систем из-за санкций США, введенных в 2014 году.

Генбанк является вторым по размеру активов банком Крыма после Российского национального коммерческого банка (РНКБ). Кредитная организация сосредоточилась на работе на полуострове в 2017 году, после того, как была передана на санацию Собинбанку, входящему в банковскую группу «Россия».

Именно санкции США и Евросоюза в 2014 году послужили причиной создания платежной системы «Мир». Внутрибанковские операции по ней обрабатываются в отечественных процессинговых центрах.

Ранее "Страна" писала о том, что по всему миру начался сбой платежных карт Visa, которые отклоняются терминалами.

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