В Запорожье таможенники задержали рекордную партию янтаря, которую намеревались вывезти в Великобританию. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Запорожской области.

Одно из предприятий направило в запорожскую таможню электронную декларацию для таможенного оформления, в которой был указан товар - топливные гранулы (пеллеты) прессованные, гранулированные, цилиндрической формы разного размера из опилок хвойных пород дерева, упакованные в мешки из пластиковой ткани на деревянных поддонах, без указания производителя.

Заявленный в декларации товар планировалось доставить в Великобританию. В результате проведения таможенного осмотра - была выявлена крупная незадекларированная партия янтаря.

По данному факту работники таможни составили протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 100% стоимости товаров с их конфискацией. Дело направят в суд.

По данным журналистов "ТСН", среди топливных брикетов в фуре было спрятано около 200 кг драгоценных камней.

"Руководителя фирмы, который отправлял груз, разыскивают. Получателей янтаря устанавливает Интерпол. По предварительным данным, камни привезли из Ровно", - сообщил корреспондент.

Как сообщала "Страна", у Гройсмана приставили полицейских к таможенникам для борьбы с контрабандой. Полицейские и служебные лица МВД также получили право доступа к автоматизированной системе таможенного оформления "Инспектор-2006".

Отметим, что перуанец тайно вез в Украину коллекцию старинных монет рейсом из Италии.