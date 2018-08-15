Глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко лидирует в президентском рейтинге, а действующий президент Украины Петр Порошенко находится лишь на пятом месте. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг" и "Украинским институтом социсследований им.А.Яременко", пишет "Интерфакс-Украина".

Согласно презентованным в среду в Киеве результатам социсследования, за Тимошенко готовы проголосовать 20,3% украинцев из тех, кто определился, что примет участие в голосовании на очередных президентских выборах (12,5% - от всех опрошенных).

За лидера "Гражданской позиции" Антолия Гриценко готовы проголосовать 14,8% опрошенных, которые планируют идти на выборы (9,1% - среди всех респондентов). Далее в рейтинге следует лидер Оппоблока Бойко – 12,3% (7,6%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко – 10,2% (6,3%).

На пятом месте президент Украины Петр Порошенко, за которого готовы отдать голоса 8,3% респондентов, подтвердивших свое намерение участвовать в голосовании (5,1% от всех опрошенных).

Далее в рейтинге следует один из лидеров партии "За життя" Вадим Рабинович – 8% (4,9%), мэр Львова Андрей Садовой – 4,7% (2,9%), лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок – 4,1% (2,5%). Последним в рейтинге предложенных кандидатов находится мэр Киева Виталий Кличко – 0,8% (0,5%).

В то же время, 16,6% респондентов, готовых участвовать в голосовании, сказали, что они проголосовали бы за другого политика, которого не было в предложенном выше списке.

Каждый пятый респондент затруднился ответить о своих электоральных предпочтениях (20,5%). Не намерены голосовать на очередных президентских выборах 17,9% украинцев. Вместе с тем, 71% украинцев намерены участвовать в голосовании на очередных президентских выборах, тогда как 22% не планируют принимать участие в голосовании.

Опрос был проведен методом личного интервью 17-27 июля 2018 года. Опрошено 2186 респондентов старше 18 лет. Ошибка выборки составляет 2,13%

Ранее "Страна" сообщала, что Батькивщина и Оппозиционный блок лидируют в рейтинге партий.

Также мы писали о том, что украинцы больше верят в победу на выборах президента Тимошенко, чем Порошенко.