Сегодня в Киеве на жилмассиве Троещина в ходе драки неизвестные применили огнестрельное оружие. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Как сообщают правоохранители, с места инцидента в больницу увезли двух раненых мужчин. У одного - касательное ранение в левое бедро, другой ранен в ноги и в живот.

В 10:40 в дежурную часть поступило сообщение о драке между мужчинами, при этом участники стреляли из неизвестного оружия. Правоохранители прибыли на место происшествия, где обнаружили трех мужчин со следами побоев. Позже появилась информация и о двоих пострадавших с огнестрельными ранениями.

По словам очевидцев, злоумышленники скрылись с места происшествия на белом микроавтобусе Mercedes и двух серебристых автомобилях BMW и Toyota иностранной регистрации. В Киеве введен план "перехват", на розыск транспортных средств ориентированы все полицейские наряды.

Решается вопрос об открытии по факту происшествия уголовного производства.

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