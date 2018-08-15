Генпрокурор Юрий Луценко уже 9-й месяц не подписывает приказ о выговоре для своего заместителя Юрия Столярчука.

Тот получил его от квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) за незаконное выведение из дела бывшего генерального прокурора Украины времен Януковича - подозрений в земельном рейдерстве. Луценко, напротив, продолжает ежемесячно премировать Столярчука, отмечает Наталья Касьяненко в сюжете для программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Юрий Столярчук – единственный из прокуроров ГПУ, к которому Луценко решил не применять взыскание. Несмотря на решение дисциплинарной комиссии, генпрокурор считает действия своего заместителя вполне законными.

"Когда принимать решения и кому выплачивать пенсии – оставьте это мне, назначенному президентом и Верховной Радой на должность генпрокурора. И я в данном случае буду принимать решение самостоятельно", – так Луценко прокомментировал свою позицию.

По закону "О прокуратуре" генпрокурор должен подписать приказ о взыскании на основании решения КДКП. Также прокурора, получившего выговор, должны лишить поощрений минимум на месяц.

Юрий Столярчук же в следующем месяце после решения комиссии о выговоре получил премию в размере 45 тысяч гривен. И далее продолжает поощряться скромнее.

В конце ноября 2017 года заместитель Луценко получил выговор от дисциплинарной комиссии за вмешательство в служебную деятельность прокурора Департамента специальных расследований ГПУ.

Не будучи процессуальным руководителем в уголовном производстве и не входя в группу прокуроров, он закрыл дело Пшонки в части подозреваемой Оксаны Валешинской, которая юридически обеспечила отчуждение спорных паев одной из агрофирм в пользу своей компании.

Накануне закрытия производства сама подозреваемая, находясь в розыске, несколько раз посещала Столярчука в ГПУ, о чем свидетельствуют видеозапись и официальное подтверждение прокуратуры.

Видео: youtube.com/BIHUS info

Как сообщала "Страна", в Киеве задержали старшего следователя генпрокуратуры. Вымогал $50 000. Каких-либо деталей громкого задержания генпрокурор не привел.

Напомним, что Надежда Савченко подала иск о защите чести и достоинства к Главной военной прокуратуре.