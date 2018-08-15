Сегодня, 15 августа, в 09.35 луганская Заря из Киева отправилась в Португалию, где проведет ответный поединок 3 раунда Лиги Европы против Браги (первый матч закончился вничью 1 - 1 - Прим.Ред.).

Как передает официальный сайт луганчан, рейс из аэропорта "Борисполь" задержался на час. Время в воздухе составит чуть более пяти часов. А в Португалию наша команда должна прибыть уже в 12.40. Лайнер приземлится в городе Порту, а оттуда автобусом луганчане доберутся до Браги, так как этот город своего аэропорта не имеет.



Сегодня "чёрно-белых" ожидают традиционные предматчевые активности. Так, в 19.30 состоится предматчевая пресс-конференция главного тренера "Зари" Юрия Вернидуба и одного из игроков нашей команды, а в 20.00 стартует предматчевая тренировка, первые 15 минут которой будут открыты для медиа.



Юрий Вернидуб взял с собой в Португалию следующих футболистов.

Фото: zarya-lugansk.com

Что же касается игры с Брагой, то начнется она, 16-го августа в 22.30 по Киеву. Прямая трансляция на телеканале 2+2.

Ранее "Страна" сообщала, что Заря и Мариуполь узнали возможных соперников, если пройдут третий раунд Лиги Европы.