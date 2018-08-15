Киеве сегодня ждет едва ли не самая высокая температура воздуха за весь летний сезон - до +34 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Она пишет, что не только в столице, но и по всей Украине ожидается очень жаркая погода, в южной части, на Востоке и в Центре +30...+35 градусов. "Поэтому срочно вытаскиваем из шкафа все, еще не надето этим летом, бретельки, короткие штанишки, шорты, маечки, платья со смелым декольте, сачки для бабочек, здоровенные шляпы a-ля Вера Холодная, берем веера в маршрутки и способствуем молниеносному обогащению продавцов воды и мороженого", - советует Диденко.

Впрочем, на Западе Украины жара упадет уже сегодня, а вот 16-го августа та же тенденция будет наблюдаться в северных областях, в том числе в Киеве. Температура воздуха снизится до +25+29 градусов.

Дожди с грозами, локальные и неоднородные, пройдут в четверг в западных и северных областях. На остальной территории - сухо.



"В дальнейшем, вплоть до Спаса, ситуация будет такой: по Запада и Севера будут ходить местные периодические дожди с грозами, +25+29 градусов, можно жить). А на Юге, Востоке и в большинстве Центра (разве что в Винницкой области будет немного легче) кусаться будет лютая жара и светит палящее солнце", - сообщает синоптик.





Скриншот: facebook.com/Наталка Діденко

Ранее "Страна" сообщала, что в Гидромете рассказали, когда из Киева уйдет жара и пойдут дожди.

Также мы писали о том, что в середине августа в Украине обещают жару и сухой воздух до 36 градусов.