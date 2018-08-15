Польша внесла украинку Людмилу Козловскую в Шенгенскую информационную систему (SIS). Это приведет к немедленной высылке женщины из ЕС. В свою очередь ее муж, поляк, говорит, что польское правительство осуществляет депортацию в ответ на его общественную деятельность. Об этом пишет Onet.

"Польское правительство отомстило моей жене за мои действия", - говорит председатель совета фонда "Открытый диалог" Бартош Крамек.

Фото: wiadomosci.onet.pl

Президент фонда "Открытый диалог" Людмила Козловская прилетела в Брюссель 12 августа в 22:40. Она часто путешествует в столицу Бельгии, где у фонда есть свой офис. "Открытый диалог" контактирует с Европейским парламентом по вопросам прав человека на востоке Европы, а также политических заключенных в Молдове, России, Украине и Казахстане.

Штаб-квартира "Открытого диалога" расположена в Варшаве. Бартош Крамек известен акциями протеста перед Сеймом и судами, он активист, борющийся за гражданские права. В июле прошлого года он опубликовал на своей странице в Facebook манифест "Мы сможем: свергнем правительство!", призвав к гражданскому неповиновению правительству PiS. С тех пор фонд находится в состоянии перманентного конфликта с правительством.

"Я была одной из первых людей, которые вышли из самолета. Я дала паспорт чиновнику, а он, когда проверил его в системе, спросил, какое я совершила преступление. Я сказала, что никакого, а он: "Почему Польша вас ищет?". Я уже знала, о чем идет речь. Я сказала, что я жена общественного активиста, и ожидала, что в конце концов меня депортируют за его деятельность", - сказала Козловская.

Польское МВД внесло женщину в Шенгенскую информационную систему, которая позволяет проверять людей, пересекающих границу Шенгенской зоны. Козловская отметили высоким предупреждением. Теперь она не сможет попасть на территорию Европейского Союза и других государств Шенгенской зоны.

Украинка провела ночь в аэропорту, в комнате для задержанных, а на следующий день ее депортировали в Киев первым рейсом в 13:55.

Ранее "Страна" писала о том, что в Польше попавший в больницу с травмами заробитчанин повесился в палате.

Также мы сообщали, что Эстония депортировала домой четырех украинцев.