В Национальном банке Украины объявили тендер на закупку услуг по письменному, устному и синхронному переводу за 400 000 гривен. Об этом говорится в тендерной документации центробанка, обнародованной в системе публичных закупок ProZorro, передают Украинские новости.

Тендер разбит на три лота:

1-й лот включает услуги по письменному переводу с английского языка на украинский и с украинского на английский стоимостью 115 тыс. гривен;

2-й лот - услуги по устному последовательному переводу с иностранных языков на украинский и с украинского на иностранные языки, а также синхронному переводу с английского на украинский и с украинского на английский язык стоимостью 134,6 тыс. гривен.

3-й лот включает услуги по письменному переводу с других языков на украинский и с украинского на другие языки за 109,9 тыс. гривен.

Объем предоставления услуг определяется согласно потребностям заказчика и по первому лоту может составлять ориентировочно 800 страниц; по второму - ориентировочно 89 часов и 4 дня аренды оборудования; по третьему - ориентировочно 388 страниц.

Согласно тендерной документации, работникам необходимо иметь соответствующую квалификацию, необходимые знания и опыт. Срок предоставления услуг по всем лотам - от даты подписания договора и до 31 декабря 2018 года.

Для лота №1 необходимо иметь не менее 5 дипломов по английскому языку; для лотов №2, №3 - не менее 5 дипломов (по одному на каждого из минимума языков). Ожидаемая стоимость закупки - 399 596 гривен.

Период уточнений установлен до 19 августа; период обжалования условий - до 25 августа. Конечный срок подачи заявок - 29 августа, а начало аукциона - 30 августа.

Как сообщала "Страна", "Киевавтодор" объявил тендер на закупку оборудования, чтобы плавить снег. Отметим, наградные знаки для работников "Укрзализныци" по 800 гривен за штуку изготовят в России.