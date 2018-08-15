Вчера, 14 августа, перед ответным матчем третьего квалифайна Лиги чемпионов, в Киеве произошел конфликт между болельщиками Славии и столичного Динамо.

Фанаты Динамо напали и избили болельщиков пражской команды, которые приехали в Киев поддержать своих игроков.

О драке сообщили киевские ультрас из группировки "Troublemakers & Ultras Action" на своей странице в Facebook.

Фото: Facebook

Двадцать фанатов столичного клуба атаковали десять фанатов Славии. Гости из Праги были вынуждены спасаться бегством от ультрас "бело-синих".

В результате столкновения фанаты Славии лишились клубных шарфоф, футболок и нескольких баннеров.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что "Динамо" обыграло "Славию" благодаря воле, Вербичу и везению.

Также мы рассказывали, что определена команда, с которой сыграет "Динамо" в плей-офф Лиги чемпионов.